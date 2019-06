De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Schooljeugd viert Wereld Trekvogeldag

de Terschellingernieuws

De leerlingen van de groepen 5 en 6 van alle basisscholen op het eiland hebben vorige week onder leiding van de boswachters Hessel Hek, Feline Zwaan en Wanda Bakker meegedaan aan allerlei activiteiten rond het thema ‘trekvogels’. Dit jaarlijks terugkerende educatieprogramma wordt al een paar jaar gevierd op bezoekboerderij ‘de Gèskieker’. Leerlingen leren onder andere hoe belangrijk het Waddengebied is voor miljoenen trekvogels die in het voor- en najaar hier neerstrijken. Een belangrijk onderdeel is het skypegesprek tussen leerlingen uit diverse landen. Dit jaar hebben tien leerlingen uit groep 5 en 6 van Terschelling met kinderen uit Spaans Baskenland, Almere en Engeland gesproken.