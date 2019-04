De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > SC Terschelling verliest van Surhuisterveen

de Terschellingernieuws

Afgelopen zondag trad SC Terschelling in Midsland aan tegen titelkandidaat vvSurhuisterveen. Surhuisterveen is voetballend een van de betere, zo niet de beste ploeg in deze klasse. Dit bleek ook in de uitwedstrijd die eerder in het seizoen met 5-2 werd verloren. Ook deze zondag ging met 1-4 de winst naar Surhuisterveen.