De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Rustende Jager wint Bartoernooi

de Terschellingervoetbal, volleybal

Het Bartoernooi, het jaarlijkse voetbaltoernooi dat volgens traditie wordt georganiseerd in het eerste weekend van augustus, is gewonnen door het team van De Rustende Jager. In de finale, die een herhaling was van die van vorig jaar, werd het team van De Schotse Vier met 1-0 verslagen, waardoor De Rustende Jager de titel prolongeerde.