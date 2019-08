De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Ringstekerij in Hoorn

Foto: Neeke Wassenbergh-Smit

Afgelopen vrijdagavond organiseerde de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ onder grote belangstelling een ringsteekwedstrijd voor aangespannen paarden op het Abt Folkertspad in Hoorn. De 26 deelnemers reden vier rondes, waarbij maximaal zestien ringen konden worden gestoken. De gemiddelde tijd was 24,24 seconden, een tijd waar de nummers één tot en met drie ruim onder zaten. Rients en Nienke Terpstra eindigden in de ‘thuiswedstrijd’ op eerste plaats.