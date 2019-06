De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Ringsteken in Midsland

de Terschellingerpaardensport

Afgelopen zaterdagavond organiseerde de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ een ringsteekwedstrijd. Er meldden zich zestien combinaties aan die ieder vier rondes reden. Het maximale aantal ringen dat kon worden gestoken was zestien. De gemiddelde rondetijd was 40,07 seconden. Voor elke seconde die men er langer over deed, werden strafpunten toegekend. In de krant van deze week leest u de uitslagen.