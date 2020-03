De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Reünie ULO-examenklas 1964

Afgelopen zaterdag kwamen negentien leerlingen van de examenklas uit 1964 van de toenmalige ULO-school in Midsland bij elkaar voor een reünie in restaurant Loods aan de Willem Barentszkade op West. In 1964 deden dertig leerlingen examen. Van die dertig zijn er vijf overleden, wonen er twee in het buitenland en hadden er vier afgezegd zodat er uiteindelijk negentien leerlingen gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging. Ook waren meester Van der Veen en zijn echtgenote van de partij. Helaas had meester Gaasbeek afgezegd. Er werd vanzelf veel bijgepraat, een rapportlijst uit 1963 bekeken en zelfs werden de gedichten, die voor het examen uit het hoofd moesten worden geleerd, nog even opgedreund.