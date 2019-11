De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Restaurant ’t Golfje opgenomen in restaurantgids ‘Lekker’

Vorige week dinsdag 29 oktober, op de dag dat de nieuwe ‘Lekker 2020’ uitkwam, hoorden Frans van der Meeren en Kik van Scheppingen van ’t Golfje in Midsland dat hun restaurant is opgenomen in deze restaurantgids. De Lekker beoordeelt en presenteert jaarlijks een lijst van de 500 beste restaurants die – aldus de gids – het waard zijn om voor (om) te reizen.