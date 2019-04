De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Restaurant ’t Golfje in een nieuw jasje

Per 1 april dit jaar zijn Frans van der Meeren en Kik van Scheppingen het nieuwe gezicht van restaurant ’t Golfje in Midsland-Noord. Samen delen zij dezelfde passie: lekker eten gecombineerd met mooie wijnen. “Op maandag 1 april kregen we de sleutel”, vertelt Frans. “We hebben twee dagen genomen voor de voorbereidingen en op woensdagavond april ontvingen we onze eerste gasten. We hebben een drukke en goede eerste week gehad en veel lovende reacties gekregen.” Frans en Kik hebben het stokje overgenomen van Helga Stobbe.