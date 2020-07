De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Recorddeelname aan SJT-vakantiekamp

Nadat vorige week de jeugd uit de groepen 6 t/m 8 had gebivakkeerd op camping ‘De Bosrand’ op het groepenterrein van Staatsbosbeheer op West-Terschelling, meldden zich afgelopen maandagochtend 51 jongens en meisjes uit de groepen 3 t/m 5 bij kampleider Wim Bakker voor een midweeks verblijf op de camping. “Vorige week is alles op rolletjes verlopen”, vertelt Wim. “Na een weekend van voorbereiding verwelkomen we nu een record aantal deelnemertjes. Het is natuurlijk een vertekend beeld omdat het kamp nu op het eiland is, maar toch is het een goed teken in het kader van het voortbestaan van de vakantiekampen.”