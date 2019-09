De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Rabobank ondersteunt eilander projecten

Afgelopen maandag ontvingen drie Terschellinger projecten op het Rabobankkantoor in Midsland een cheque van het Rabobank Coöperatiefonds. Muziekvereniging Schylge werd verrast met een cheque voor het project ‘Nije Bleazers’, een leerlingenorkest voor volwassenen zonder of met weinig muzikale ervaring. Stichting ‘de Beestemerk Midsland’ kreeg een bijdrage voor de traditionele veemarkt, die dit jaar op donderdag 12 september wordt gehouden. Stichting Vrienden van de Motorreddingsboot Brandaris ontving een donatie voor het maken van een boek over de ontstaansgeschiedenis van de eerste motorreddingsboten.