Provinciale prijs voor Tastbaar Terschelling

Foto: Neeke Smit

Vorige week vrijdagmiddag nam Jan Pieter Kok – in zijn functie als secretaris van Stichting Sporen in het zand – de bonusprijs van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in ontvangst. Hij ontving deze prijs, een cheque ter waarde van € 2.028,=, uit handen van wethouder Jeltje Hoekstra op het Kaapsduin op West-Terschelling. Op diezelfde plek zal in oktober 2020 tijdens de Nationale week van de Toegankelijkheid een bronzen maquette van het eiland worden geplaatst zodat blinden en slechtzienden kunnen voelen wat er rondom hen aanwezig is aan landschapsdiversiteit.