Prinses Margrietschool wint Jo Krul-Bokaal

Vorige week woensdag werd op het Duinmeertje van Hee de jaarlijkse roeiwedstrijd om de Jo Krul-Bokaal voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de eilander basisscholen georganiseerd. Nadat alle dertien teams twee keer hadden geroeid werd om 16.30 uur bekendgemaakt welke vier teams in de finale gingen strijden om de hoogste eer. Nadat in de finale alle teams nog twee keer hadden geroeid, kon de uitslag worden opgemaakt. Team no. 3 van de Prinses Margrietschool won uiteindelijk de felbegeerde Jo Krul-Bokaal.