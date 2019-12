De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Prijzenregen tijdens uitreiking TOV-Sinterklaasactie

de Terschellingernieuws

Op 16 november startte de Sinterklaas-lotenactie van de Terschellinger Ondernemers Vereniging (TOV) bij Terschellinger winkeliers. Bij elke 10 euro die werd besteed kreeg je een lot waarmee je meedong naar het winnen van een van de ruim vijftig prijzen. Tot donderdag 5 december 12.00 uur konden de ingevulde loten ingeleverd worden. Diezelfde middag trok burgemeester Bert Wassink in de hal van het gemeentehuis de gelukkige winnaars uit de enorme stapel van ruim 70.000 ingeleverde loten. Maar liefst 25 mensen wonnen een cadeaubon en 29 mensen maakten aanspraak op een geldprijs of een van de belevingsprijzen. Op woensdagavond 11 december werden, onder het genot van een drankje en hapjes bij Pura Vida in Midsland, de winnaars hiervan bepaald.