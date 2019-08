De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Prijzenregen tijdens de Geitenkeuring

Kampioen en reservekampioen melkgeiten

Kampioen dwerggeit

Kampioen lammeren

Beste voorbrenger

Mooiste uier

Afgelopen donderdag 15 augustus startte om 19.00 uur de jaarlijkse geitenkeuring op het land tussen Kinnum en Baaiduinen. In vijf verschillende rubrieken werd de kampioen bepaald door middel van twee verschillende rondes. De opkomst was groot en zowel de geiten als de eigenaren waren zeer gemotiveerd. De uitslag is te vinden in de krant van deze week.