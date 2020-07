De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Praktijkonderwijs op Hogere Zeevaartschool opgestart

de Terschellingernieuws

Foto: Neeke Smit

Foto: Neeke Smit



Sinds vorige week wordt er – na een lange rustperiode – op het Maritiem Instituut Willem Barentsz weer praktijktonderwijs gegeven. Speciaal voor deze gelegenheid lag zeesleepboot de Holland afgemeerd in de werkhaven. “De opstart is beperkt, maar toch wordt hiermee voor de studenten een belangrijk onderdeel van het onderwijs verzorgd dat niet online kan worden gegeven”, aldus docent Henk Spanjer. “Op het MSTC krijgen de studenten nu weer simulatortraining en tevens worden er in de praktijklokalen elektrotrainingen gegeven.” De tweedejaarsstudenten kregen een Basic Safety Training ter voorbereiding op hun stageperiode. Deze training is verplicht om te kunnen aanmonsteren aan boord van een schip.