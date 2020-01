De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Prachtige vertolking van ‘Scrooge’

Vorig weekend vonden in de Meslânzer kerk drie zeer geslaagde uitvoeringen plaats van het muzikale theaterstuk ‘Scrooge’ door Muziekvereniging Schylge en de Meslânzer Kemedy Speulers. Onder regie van Leo Bultje speelde het gezelschap het uit 1843 daterende verhaal van Charles Dickens, waarin de verbitterde vrek Ebenezer Scrooge, gespeeld door Egbert Zorgdrager, nadat hij in de nacht voor Kerst in zijn slaap bezoek krijgt van drie geesten, weer verandert in de vriendelijke, zachtaardige man die hij was voor het overlijden van zijn zusje.