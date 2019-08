De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paarden > Prachtige fokdag in Hoorn

de Terschellingerpaarden

Dagkampioen Groninger paard

Op maandag 12 augustus organiseerde paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ een fokdag voor Friese en Groninger Paarden in Hoorn. Het was een prachtige dag met beste veulens en paarden, mooie shownummers, veel publiek en perfect keuringsweer. Als laatste kwam de stermerrie Annemay van de familie Hoeve uit Hoorn in de baan. Deze mooie zwarte merrie mag naar de Centrale Keuring om model te worden en werd de kampioen van de dag.