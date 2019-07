De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Poolse piloot herdacht op Terschelling

Vorige week woensdag vond er een herdenking plaats op de Geallieerde Begraafplaats aan de Longway op West Terschelling. Het was die dag precies 77 jaar geleden dat de Poolse oorlogsvlieger Stanislaw Skarzynski een noodlanding moest maken op de Noordzee in stormachtig weer. Skarzynski wist zijn bemanning in een reddingsvlot te krijgen, maar kon het vlot zelf niet meer bereiken en kwam bij deze actie om het leven. Zijn lichaamspoelde aanop Terschelling en vond een laatste rustplaats op de militaire begraafplaats. Nahaaroverlijden werd ook zijn vrouw, Julia, bij hem begraven. Voor de herdenkingsplechtigheid was hun zoon Maciej Skarzynski, in gezelschap van een officiële Poolse militaire delegatie onder leiding van Generaal Slawomir Zakowski naar Terschelling gekomen