Vorige week woensdag was er weer een groep politiestudenten op het eiland voor een training vorming en weerbaarheid. De betrokken studenten zijn inmiddels twee jaar in opleiding waarvan bijna de helft van de opleidingsperiode in de praktijk plaatsvindt. Na een intensieve dag stapten de studenten die avond met een rugzak vol leermomenten en mooie ervaringen in Harlingen weer van boord.