De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > Stichting jeugdwerk Terschelling > Pittig SJT-tienerkamp

de TerschellingerStichting jeugdwerk Terschelling

Van zaterdag 27 juli tot en met vrijdag 2 augustus verbleven 48 pubers (het maximale aantal) en een team van negen begeleiders in Markelo (Overijssel) in het kader van het SJT-tienerkamp. Het gezelschap verbleef in kamphuis De Bovenberg op de gelijknamige camping. Het werd een zeer geslaagd kamp, ondanks het gedrag van een groep van acht jongens die regelmatig te weinig respect toonden voor de leiding. De vrijwilligers en de jeugd hebben, mede dankzij het leuke (grootste) deel van de groep jongeren toch een fijne week gehad, waarbij veel pubers al hebben gemeld dat zij er volgende jaar weer bij willen zijn.