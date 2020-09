De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Piet Kaspers honderd jaar

Op vrijdag 28 augustus bereikte Piet Kaspers van West de bijzondere leeftijd van honderd jaar. In verband met corona werd zijn verjaardag met familie in besloten kring gevierd. Maar dat betekende niet dat er verder niets georganiseerd werd, integendeel. De Burgemeester Reedekerstraat, waar hij woont, was geheel versierd en alle vlaggen hingen uit. Er prijkte een erepoort bij Piets voordeur, alle buurtbewoners zongen hem toe en zelfs bovenop de Brandaris wapperde de Terschellinger vlag. Op zijn verjaardag genoot hij met zijn familie – kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen – van een feestelijke tocht over Terschelling, met koffie en taart bij de Bessenschuur, een feestelijke aubade van muziekvereniging Schylge, een huifkartocht en een afsluitende lunch bij strandpaviljoen West aan Zee.