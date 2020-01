De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Perry Hensen zet Café de Zeevaart voort

Vanaf januari dit jaar runt Perry Hensen (24) Café de Zeevaart. Hij neemt hiermee het stokje over van Rudmer Boonstra. Met behulp van vrienden en familie is de zaak eerst grondig schoongemaakt en gesausd. “We stonden met vijftien man in de zaak om een frisse start te maken. Het was fijn dat ik zoveel hulp had”, vertelt Perry. “Op vrijdag 3 en zaterdag 4 januari hield ik mijn openingsweekend, dat was ontzettend leuk. Er kwamen steeds mensen binnen met een cadeautje of om even succes te wensen. Daarnaast hadden we het ook druk met gasten die een bakje of een borrel kwamen halen. Wat dat betreft was het echt een droomstart.”