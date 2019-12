De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > OR ‘t Hunnighouwersgat houdt Sinterklaasactie

Sinterklaas is bij uitstek een feest van ‘samen’ en van ‘delen’. Om die reden wilde de Ouderraad van basisschool ’t Hunnighouwersgat in Midsland ook de mensen die het wat minder breed hebben laten meedelen. Zo ontstond het idee om de Voedselbank op Terschelling te steunen. Mede dankzij de Jumbo, die verschillende bakkerijproducten heeft aangeboden tegen een gereduceerde prijs, en de Coop, die verschillende andere lekkernijen heeft gesponsord, is er een geweldige opbrengst gerealiseerd, waardoor het mogelijk is gemaakt dat alle voedselbankgezinnen op Terschelling een heerlijk Sintpakketje ontvangen.