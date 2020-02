De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Optreden van Jubal in De Stilen

Vorige week donderdagavond gaven negentien leden van harmonieorkest Jubal onder leiding van dirigent Eric Roelofsen een concert in de gemeenschapsruimte van zorgcentrum De Stilen. Het was een nieuwjaarsconcert dat zeer toepasslijk werd geopend met het nummer ‘Happy New Year’. Vervolgens speelden de muzikanten een gevarieerd programma van de George Baker Selection tot Gershwin. Er werd tijdens het concert regelmatig meegeklapt en meegezongen. “Dit was echt leuk”, en “Wat is het toch heerlijk om muziek om je heen te hebben”, waren veelgehoorde reacties.