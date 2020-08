De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Opnieuw een onbekende drenkeling geïdentificeerd

Er is opnieuw een match met een tot voor kort anoniem graf op de Algemene Begraafplaats op West-Terschelling. Dit na uitvoerig DNA-onderzoek in nauwe samenwerking met het NFI. Het gaat om Johannes Garstenveld, die in 1922 werd geboren in Den Helder en stuurman was op de Westland, die in 1953 verging boven Terschelling. De afgelopen maanden zette rechercheur Miranda Wahle zich in om op zoek te gaan naar nabestaanden van de bemanningsleden van het schip Westland. Het lukte haar om in contact te komen met familieleden van de bemanningsleden. Vervolgens namen forensisch rechercheurs DNA bij hen af, wat uiteindelijk leidde tot een match.