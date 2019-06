De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Opium op Oerol

“Welkom bij Opium op Oerol. Voor het elfde jaar doen we dagelijks verslag van dit grote muziek- en theaterfestival op Terschelling. Speciaal overgekomen van het vaste land naar Terschelling met de boot op dit prachtige eiland: Eva Jinek!”

Met deze woorden startte presentator Cornald Maas afgelopen maandagavond de eerste van vijf uitzendingen van Opium op Oerol, het dagelijkse live televisieprogramma vanuit de duinen bij de Stayokay. Het was voor Eva Jinek de eerste keer dat ze Oerol bezocht. “En het is bepaald geen straf”, vond ze. “Het is prachtig weer, het eiland is prachtig, het is tot nu toe alleen maar een feestje.”