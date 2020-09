De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Opgegraven horloge lost mysterie op

Met de vondst van een gouden Rolex in een weiland naast zijn huis heeft Edzart Planting uit Midsland de dochter van de in 1984 overleden Iemke Swart blij verrast. Edzart stuitte tijdens een zoektocht met zijn metaaldetector enige tijd geleden op een gouden Rolex, voorzien van de inscriptie ‘I.Swart, KNSM, 1926 – 23 november – 1951’. Het horloge moet daar ongeveer veertig jaar hebben gelegen. Zijn dochter, Janny Roskam-Swart, was aangenaam verrast met het telefoontje van Edzart waarbij hij de vondst meldde. Hiermee heeft ze een dierbare herinnering aan haar vader.