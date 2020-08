De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Openlucht Filmfestival groot succes

Na een onzekere aanloopperiode, waarbij het lang onzeker was of de vergunningen op tijd in orde zouden komen, ging het Terschelling Openlucht Filmfestival (TOF) afgelopen zaterdagavond zeer succesvol van start met de film ‘Mi Vida’. De zandafgraving achter Camping Wulp was tot en met de laatste stoel bezet, hetgeen betekende dat het maximum aantal bezoekers van 250 was bereikt. Het publiek, dat zich keurig volgens de coronaregels gedroeg, genoot volop van de film en de sfeervolle ambiance.