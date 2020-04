De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Op berenjacht op Terschelling

Overal op Terschelling zie je ze achter het raam zitten: knuffelberen in alle soorten, maten en kleuren. Het doel ervan is heel eenvoudig: in deze tijd van thuisblijven kinderen een reden geven om lekker naar buiten te gaan en een frisse neus te halen. De (knuffelberenjacht) is ontstaan in Australië en Groot-Brittannië en vond daarna zijn weg naar Nederland en naar Terschelling. “Ik zag het voorbijkomen en dacht: dit is leuk!”, vertelt Jolande Hartendorp-Cupido uit Hoorn. “Ik dacht: het is maar vijf minuten werk om ook voor Terschelling een Facebookpagina te maken. En met succes: er hebben zich inmiddels al meer dan 500 mensen aangemeld.”