Oosterend wint Dorpenvijfkamp

Het hoogtepunt van het jaarlijkse Dorpsfeest om Oost is het sportieve treffen tussen de vijf meest oostelijk gelegen buurtschappen Oosterend, Hoorn, Klein Lies, Lies en Formerum. Het Oranjecomité had zaterdagochtend in verband met de slechte weersverwachting besloten om het feest te verschuiven naar zondagmiddag. Ook volgde de Dorpenvijfkamp vanaf 16.00 uur direct na het middagprogramma, waardoor er veel meer toeschouwers dan in voorgaande jaren aanwezig waren. Het achttal uit Oosterend scoorde de meeste punten en ging met de bokaal aan de haal.