De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Oorlogsverhalen om door te geven

de Terschellingernieuws

Foto: Leonie Blaak – de Boer

Foto: Leonie Blaak – de Boer

Op donderdag 25 april droegen de kinderen van groep 8 van OBS ‘t Jok en OBS ‘t Hunnighouwersgat de oorlogsverhalen voor die zij hadden gehoord uit interviews met ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Het project, genaamd ‘Oorlog in mijn buurt’, was georganiseerd vanuit de stichting In mijn Buurt in samenwerking met eilander projectleiders Loes Dijk en Marjoke Hopman en de beide basisscholen.