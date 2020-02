De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > rederij Doeksen > Onderzoek naar haalbaarheid reguliere veerdienst Vlieland – Terschelling

de Terschellingerrederij Doeksen, scholen

Op maandag 20 januari kwamen een aantal organisaties op Vlieland bij elkaar om te onderzoeken of een reguliere veerdienst tussen beide eilanden haalbaar is. Zowel ’t Schylger Jouw (Terschelling) als De Jutter (Vlieland) zijn gebaat bij goed geregeld leerlingenvervoer. Bijkomend voordeel is dat via ‘t Schylger Jouw leerwerktrajecten kunnen worden aangeboden, waar ook werknemers in de horeca en andere toeristische bedrijfstakken van kunnen profiteren. Rederij Doeksen (Waddentaxi) steunt dit initiatief vanuit maatschappelijk oogpunt en gaat onderzoeken of deze nieuwe vaarverbinding financieel haalbaar is.