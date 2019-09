De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Ondermasten geplaatst op replica expeditieschip

Foto: Joachim de Ruyter

Afgelopen zaterdag zijn op de werf in Harlingen de ondermasten geplaatst op de replica van het expeditieschip van Willem Barentsz. ‘De Witte Swaen’, zoals het schip in oktober vorig jaar is gedoopt door HKH Prinses Margriet, wordt gereconstrueerd door vrijwilligers, die er al ruim 27.000 uren aan hebben gewerkt. Er resten nog 3000 uur voordat de zeilen kunnen worden gehesen.