Ondanks kou veel deelnemers en publiek bij Nieuwjaarsduik

Op Nieuwjaarsdag klokslag 13.00 uur gaven de mannen van de KNRM door het afsteken van rode fakkels het startsein voor de jaarlijkse Nieuwjaarsduik op het strand bij Midsland aan Zee. Onmiddellijk hierna renden een paar honderd dappere zwemmers in de richting van de Noordzee om zich onder te dompelen in het zeewater. Ondanks de lage buitentemperatuur van amper 5 graden hadden zich 417 deelnemers aangemeld bij de organisatie, Stichting Kinderen Tsjernobyl Terschelling. Voorzitter Cathy van Nes bedankte de sponsoren voor hun medewerking en alle deelnemers en toeschouwers voor hun gulle gaven. “Dankzij hen mogen we een bedrag van 1.500 euro bijschrijven op de rekening van de SKTT.”