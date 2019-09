De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Ondanks de regen geslaagd Rock&Roll-weekend

Afgelopen weekend konden de liefhebbers zich voor de 31ste keer in Midsland onderdompelen in de zestigerjarensfeer. Vrijdagmiddag klokslag twee uur werd het programma van het Rock-’n’-Roll Streetfestival geopend met een optreden van Tom Cherry’s Sinners. Zaterdagmiddag vertrokken de deelnemers aan de brommertocht om half één vanaf de oostzijde van de Oosterburen voor een rondrit over het eiland.

Zaterdagavond regende het even als de avond tevoren pijpenstelen, maar dat mocht de pret niet drukken: er werd tot in de kleine uurtjes gefeest op de klanken van de R&R- en Rockabillybands.