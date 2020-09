De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Oncologische voetverzorging op Terschelling

Nelly Pals, medisch pedicure uit Midsland, zit al bijna dertig jaar in het vak. Ze heeft door de jaren heen meerdere specialisaties behaald en mag hier sinds kort het diploma voor ‘oncologische voetverzorging’ aan toevoegen. Uniek op Terschelling en een mooie aanvulling op het eiland. “Het doel van de oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen én te houden”, legt Nelly uit. “Voetverzorging is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met kanker.”