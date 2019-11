De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > Oerol > Oerol ‘spoelt aan’ op Explore the North

Van 22 tot en met 24 november kunnen bezoekers binnen de programmering van het festival Explore the North in Leeuwarden proeven van verschillende werken en onderdelen uit het programma van Oerol 2019 onder de noemer ‘Oerol spoelt aan’. In de binnenstad van Leeuwarden zien bezoekers van het winterse stadsfestival programma’s op verschillende onontdekte locaties.