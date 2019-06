De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Oerol klaar voor de start

de Terschellingernieuws

Vorige week dinsdagavond werd voor café De Stoep in de Oosterburen, de plek waar het allemaal is begonnen, de Oerolvlag gehesen ten teken dat de groep Oerolmedewerkers op sterkte is. Na een woord van welkom door Kees Lesuis sprak Siart Smit, algemeen directeur van Oerol, de aanwezigen toe. “Ik ben sinds eind vorig jaar werkzaam bij Oerol en vind het fantastisch om met een enthousiaste groep Oerol-medewerkers en vrijwilligers aan het festival te werken. Ik wens jullie veel succes en een geslaagd festival toe!”