Vorige week vrijdag maakte de algemeen directeur van Oerol, Siart Smit, bekend dat de 39e editie van het festival, dat van 12 tot en met 20 juni zou worden gehouden, definitief niet door gaat. Eerder werd al bekend gemaakt dat het festival niet door kon gaan in de oorspronkelijke vorm. De organisatie zou toch nog zoeken naar alternatieve vormen, maar dat ook dat blijkt geen optie. “De voorbereidingstijd is te kort en het is financieel niet verantwoord om daarmee door te gaan”, aldus Smit.