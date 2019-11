De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nynke Spanjer ontvangt award op Noordelijk Film Festival

de Terschellingernieuws

Afgelopen zaterdag mocht de Terschellinger filmmaakster Nynke Spanjer uit Midsland op Noorderkroon (een onderdeel van het Noordelijk Film Festival) de award voor ‘Grootste Jong Talent’ in ontvangst nemen. Zij won de award met ‘Zeemeerman’, een korte fictiefilm t over een persoon die geluiden vangt en deze opslaat zodat hij ze later weer kan beluisteren. De film is opgenomen in en om het Seinhûske op Terschelling en is tijdens het komende Filmfestival Terschelling ook te zien in de Kraak op West Terschelling.