Noordsvaarder Cross Country 2020

Foto: Sytse Schoustra

Op zaterdag 8 februari heerste letterlijk stilte voor de storm tijdens de vijfde editie van de Noordsvaarder Cross Country mountainbike prestatietocht. Hoewel waterkoud, was het weer verder kalm en gunstig. Ruim 200 deelnemers startten iets na 11.00 uur en reden de zware, maar unieke tocht door de Terschellinger natuur. Bij de twee routes van 75 km en 45 km fietste men over onverharde paden en ruiterpaden door bos, over heuvels, door duinen en weiland. Het laatste deel van de route leidde de deelnemers zes kilometer lang over het grillige strand van de Noordsvaarder. Op zondag 9 februari sloeg het weer om als een blad aan de boom toen storm Ciara de kop op stak. Hierdoor moest de Beachrace van 35 km over het strand van de Noordsvaarder en het voormalige schietterrein helaas worden afgelast.