‘Nije Bleazers’ debuteren tijdens voorjaarsconcert Schylge

Voor de tweede achtereenvolgende week was ET-10 tot de laatste stoel gevuld met liefhebbers van fanfaremuziek. Na Jubal was het nu de beurt aan de muzikanten van muziekvereniging Schylge om hun muzikale vaardigheden te demonstreren onder leiding van dirigent Andries de Haan. Na de pauze mochten ‘de Nije Bleazers’ laten horen welke vorderingen ze hadden gemaakt. “U gaat zo luisteren naar een groep van ruim twintig nieuwe leden van de vereniging, die tien weken geleden voor het eerst hebben gerepeteerd”, aldus De Haan. “Ik vind het ongelooflijk wat zij in zo’n korte tijd hebben geleerd.