Nieuwjaarsreceptie gemeente Terschelling druk bezocht

Maandagmiddag 6 januari organiseerde de gemeente Terschelling een nieuwjaarsreceptie in de ontvangsthal van het gemeentehuis. Bij binnenkomst werd iedereen swingend ontvangen door de muziek van de (eilander) Kingsize Band. De receptie was druk bezocht. In zijn nieuwjaarspeech blikte burgemeester Wassink terug op het afgelopen jaar. Naast de ramp met de MSC Zoe noemde hij het bezoek van de Koning in maart vorig jaar, de toekomst van het onderwijs op Terschelling en het veelbesproken onderwerp Eilân. Hij keek ook vooruit. “Ik denk dat we op Terschelling de goede thema’s te pakken hebben. Met als top 3: wonen, duurzaamheid en de ontwikkeling van het havengebied.”