Nieuwe winkel in Oosterend

Met de opening van de deuren van de nieuwe winkel ‘Bij de Buren’, gevestigd in de boerderij langs de Hoofdweg in Oosterend op nummer 8, ging voor Maureen Raat een lang gekoesterde wens in vervulling. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de winkel twee jaar geleden al open ging”, vertelt Maureen. “Door een ‘miscommunicatie’ met de FUMO moesten de deuren echter twee jaar lang dicht blijven.” Aan een slepende periode van procederen kwam vorige week een einde, en besloot Maureen om ondanks de coronacrisis per direct de winkel open te doen.