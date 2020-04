De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuwe sponsoren voor Drenkelingenhuisje

Foto: Jelte Keur

Het is al weer een paar jaar geleden dat het Drenkelingenhuisje op de Boschplaat is verhuisd naar een andere plek dichter bij de duinrand. In de periode daarna hebben er aan het húske ter plekke alleen een paar kleine onderhoudswerkwerkzaamheden plaats gehad en is er niets veranderd. Achter de schermen heeft er echter wel een verandering plaats gevonden. Op verzoek van het bestuur is er via Berend Snijder een nieuwe verzekering is afgesloten bij verzekeringsmaatschappij ASR. In de nieuwe situatie wordt de premie gesponsord door de tussenpersonen ‘Snijder Persoonlijk’ uit Hoorn en ‘Van Campen en Dijkstra’ uit Gorredijk.