De nieuwe LNG-schepen van Rederij Doeksen zullen niet vanaf 18 september a.s. in de dienstregeling worden ingezet maar vanaf dinsdag 7 januari 2020. Dat heeft Rederij Doeksen vorige week bekendgemaakt. Momenteel zijn de twee nieuwe, innovatieve schepen vanuit Vietnam onderweg naar Nederland, waar ze naar verwachting in de derde week van mei zullen arriveren.