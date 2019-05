De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuwe naam voor Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling

de Terschellingernieuws

Met de naamswijziging in ‘Supporters van Oerol’ markeert de Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling (CGFT) de inzet van vernieuwingen en opent daarmee de poort naar samenwerking met ondernemers van de wal. Bijna 25 jaar na oprichting van het CGFT is het ondernemerslandschap op Terschelling en in de regio namelijk zodanig veranderd dat de unieke samenwerking in het Garantiefonds modernisering behoefde. Het bestuur van de stichting en Oerol zetten daarom een nieuwe koers in.