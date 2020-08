De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Nieuwe hoofdsponsor voor Daan Elferink

de Terschellingermotorsport

Zoals vermeld in de editie van vorige week is de draad bij het motorcrossen weer opgepakt. In plaats van een landelijke competitie worden er nu uitsluitend clubkampioenschappen gehouden. Het 13-jarige Terschellinger cross-talent Daan Elferink uit Hoorn wist vorige week tijdens de genoemde wedstrijd in Gouda beslag te leggen op een verdienstelijke tweede plaats in het klassement. Een opsteker voor Daan is dat Mexicaans restaurant El Léon Rojo zich onlangs heeft aangediend als hoofdsponsor.