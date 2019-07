De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > expositie > Nieuwe expositie over Griend

Vrijdagmiddag 12 juli werd er om drie uur een nieuwe expositie geopend in het Centrum voor Natuur en Landschap. Deze kleine expositie, genaamd ‘Griend, zichtbaar op Terschelling’, is op verzoek van en met medewerking van Natuurmonumenten ontwikkeld door het CNL en stelt de laatste ontwikkelingen op en rond het ontoegankelijke Griend ten toon. Het idee achter deze expositie is om het eilandje Griend breder zichtbaar te maken voor de eilanders en eilandgasten.