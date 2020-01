De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuwe eigenaar voor Dieren Opvang Terschelling

de Terschellinger

Het nieuwe jaar start met een nieuwe eigenaar voor Dieren Opvang Terschelling, ook wel ‘de DOT’. De familie Brown is per 1 januari de trotse nieuwe eigenaar en heeft hiermee het stokje overgenomen van Arina Lettinga. Er is een nieuw logo ontworpen (door Martin Roedolf) en een nieuwe website is in de maak. Op vrijdag 10 januari gaat de DOT weer open. De DOT wordt voorgezet zoals het was, met plek voor dertien honden, vijf katten en de noodopvang. De bestaande prijzen en openingstijden worden gehanteerd en ook het honden- en kattenvoer blijft onveranderd.